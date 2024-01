GTA 6: e se il personaggio maschile fosse un poliziotto sotto copertura? La teoria dei fan

Il primo trailer di GTA 6 ha letteralmente spaccato internet frantumando i record di visualizzazioni e rivelandosi all'altezza delle aspettative dei giocatori, i quali hanno trascorso l'ultimo mese e mezzo ad analizzare ogni singolo frame nella speranza di carpire qualche indizio aggiuntivo sul gioco che arriverà sugli scaffali nel 2025.

Il filmato di presentazione di Grand Theft Auto 6 è incentrato principalmente su Lucia, componente femminile della coppia di protagonisti della produzione. Rockstar Games ha volutamente lasciato nell'ombra il suo partner, evidentemente con l'intenzione di dedicargli un trailer tutto suo in un secondo momento, ma piuttosto che attendere pazientemente un approfondimento sulla sua figura i fan hanno già avanzato qualche teoria su di lui.

Una delle teorie più discusse del momento lo vede come un poliziotto sotto copertura. Alla base di tale speculazione c'è il suo atteggiamento esitante nei confronti di Lucia, che invece appare ben più arrembante e desiderosa di darsi alla vita da ladra. Con una caratterizzazione del genere, la storia alla Bonnie & Clyde si arricchirebbe senz'altro di ulteriori sfumature e risvolti inaspettati.

Oltre all'atteggiamento esitante dell'uomo, i sostenitori di questa teoria fanno anche notare che, ad esclusione delle scene in cui indossa una maschera, il suo viso viene mostrato sempre di lato, un dettaglio che sa tanto di metafora, come a dire che sta mostrando solo un lato della sua personalità nascondendo l'altro. Come se non bastasse, l'unica scena in prima persona di tutto il trailer viene offerta dalla prospettiva di quello che sembra essere un poliziotto bianco. È possibile che in quel frangente il videogiocatore sia chiamato ad impersonare proprio lui, forse in un flashback o magari in un momento della storia in cui è separato da Lucia.

Cosa ne pensate di questa teoria? È plausibile secondo voi? Un'altra speculazione lo vede invece come un ex poliziotto, in tal caso la scena della body cam di cui vi abbiamo parlato sopra sarebbe sicuramente ambientata nel passato.