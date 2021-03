GTA 6 sarà anche per PS4 o uscirà solo su Next-Gen?

GTA 6 non è mai stato annunciato da Rockstar Games ma secondo vari rumor il gioco è in fase di sviluppo da molti anni, con uscita prevista tra il 2022 e il 2024. C'è chi si chiede se GTA 6 uscirà anche su PS4 e Xbox One, proviamo a fare chiarezza sull'argomento.

Ovviamente non è semplice rispondere a questa domanda e tutto dipenderà di fatto dal periodo di lancio del gioco. Nel caso di GTA V, il gioco venne lanciato a settembre 2013 su PS3 e Xbox 360, due mesi prima del debutto di PS4 e Xbox One. Alla fine del 2014 arrivarono poi le versioni Next-Gen e PC e si attende nel 2021 la pubblicazione di GTA 5 e GTA Online su PlayStation 5 (e presumibilmente Xbox Series X/S, al momento però questa versione non è mai stata confermata).

GTA 6 non uscirà nel 2021, se il gioco arrivasse alla fine del 2022 sarebbe però possibile ipotizzare una versione next-gen, più difficile invece in caso l'uscita dovesse essere fissata per il 2023 o 2024. In definitiva è ancora troppo presto per sbilanciarsi, certamente Rockstar Games cercherà di pubblicare il nuovo GTA sul maggior numero di piattaforme e un base installata di oltre 100 milioni di console farà sicuramente gola al publisher Take-Two, bisogna però capire come arginare eventuali limiti tecnici e se ci sarà ancora richiesta per un gioco di tale portata su piattaforme ormai arrivate alla fine del proprio ciclo vitale.