GTA 6 prima su PS5 e Xbox, poi forse su PC. Perché? Ex Rockstar prova a ipotizzarlo

Perché non è stata annunciata una versione PC di GTA 6? A spiegarlo (o almeno, a provarci) è Mike York, animatore che ha lavorato per sei anni in Rockstar New England collaborando allo sviluppo di GTA V e Red Dead Redemption 2, prima di lasciare la compagnia nel 2017.

York ha ora un canale YouTube (York Reacts) e nel suo ultimo video prova a spiegare i motivi che hanno spinto Rockstar Games a non confermare l'arrivo di GTA 6 su PC. York afferma che il modus operandi tipico di Rockstar è quello di dare priorità alla piattaforma più venduta, in questo caso PlayStation 5 seguita da Xbox Series X/S, mentre il PC non è in cima alla scala delle priorità, garantendo vendite non in linea con quelle delle versioni console.

York ricorda come "per tanti anni tutti hanno giocato solo su PlayStation, senza possibilità di appello. Per questo giochi come GTA V e Red Dead Redemption 2 sono stati sviluppati considerando le console Sony come lead platform."

Dunque Rockstar avrebbe in programma qualcosa di simile anche per GTA 6, con un lancio prima su console e forse in seguito su PC, sebbene questo avvenimento non sia scontato. York aggiunge anche portare un gioco Rockstar Games su Personal Computer è molto difficile a causa delle tante ottimizzazioni necessarie, per questo la compagnia vuole prendersi più tempo per lavorare con calma.