GTA 6 per PS5 e Xbox Scarlett: nuovo leak su ambientazione, storia, villain e altro ancora

Continuano insesorabilmente a rincorrersi in rete i rumor sul nuovo capitolo della serie di Grand Theft Auto, che su PlayStation 5 e Xbox Scarlett avrà l'arduo compito di superare il successo da record di GTA V.

Sappiamo bene come Rockstar Games sappia mettere sottochiave le informazioni riguardanti i suoi titoli, eppure l'utente reddit xambie12 ha pubblicato un post in cui ci svela diverse delle caratteristiche che il gioco potrebbe contenere. Naturalmente, trattandosi di una fonte non verificata, vi raccomandiamo di prendere con le pinze quanto viene di seguito riportato (dovesse rivelarsi fondato, il leak potrebbe inoltre contenere spoiler su GTA 6).

Secondo il rumor, il gioco ci porterà a visitare diverse città in differenti epoche storiche. Nei panni di uno spacciatore di origini ispaniche, dovremo smerciare droga tra le Liberty e Vice City degli anni '70. Ad un certo punto della storia il protagonista finirà in prigione e, una volta usciti, ecco che gli anni '80 hanno avuto ormai inizio.

In aggiunta, viene svelato che il titolo accoglierà un sistema co-op grazie al quale potremo affrontare determinate missioni in compagnia di amici, mentre l'antagonista principale, conosciuto come "Il Messicano", sarà fortemente ispirato a Anthon Chigurh di "Non è un paese per vecchi", acclamato film del 2007 diretto dai fratelli Coen. Scopriamo inoltre che all'interno del gruppo fidato del protagonista del gioco si nasconderà una talpa facente parte dell'FIB (la versione fittizia dell'FBI), e che il comparto multiplayer online vero e proprio sarà ambientato in maniera permanente negli anni '80.

Al momento Rockstar Games non ha ancora comunicato nulla di ufficiale riguardo a GTA 6, pertanto vi consigliamo nuovamente di prendere la notizia con la dovuta cautela. Ciò che sappiamo al momento è che la software house sta lavorando segretamente a due titoli open world next-gen, che potrebbero rispondere ai nomi di Bully 2 e dello stesso GTA 6.