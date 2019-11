GTA 6 su PS5 e Xbox Scarlett? Citati 'giochi open world' in un annuncio di lavoro Rockstar

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Red Dead Redemption 2 su PC, Rockstar Games attira nuovamente l'attenzione della community videoludica, incuriosita da un annuncio di lavoro pubblicato dalla software house.

Sul sito ufficiale di quest'ultima è infatti stata avvistata una posizione aperta dedicata ad un Animation Systems Programmer, all'interno della cui scheda descrittiva sono presenti alcuni elementi quantomeno interessanti. Nel presentare l'incarico, infatti, Rockstar Games scrive: "Stiamo cercando un ingegnere talentuoso e con esperienza che ci aiuti nello sviluppo di sistemi di animazione avanzati per grandi giochi open world basati sui personaggi". Nella sezione di presentazione della software house possiamo inoltre leggere: "Siamo un team globale di programmatori e ricercatori che collaborano nello spingere oltre i confini del character animation su hardware di prossima generazione".



I riferimenti presenti nell'annuncio lavorativo per Animation Systems Programmer sembrano lasciar intuire che tra i progetti della software house possano rientrare plurimi giochi open world per PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Recentemente, altri indizi sembravano indicare come in lavorazione anche giochi action multiplayer. Ad ora, tuttavia, Rockstar non ha offerto al pubblico alcun annuncio ufficiale legato ai titoli in corso di sviluppo presso i propri studi. Il team è stato invece protagonista di diversi voci di corridoio non confermate, che puntano su dicembre 2019 per un possibile annuncio di GTA 6.