GTA 6 pubblicato da Devolver Digital? Il noto publisher ci scherza sopra

Oggi abbiamo assistito al tanto atteso annuncio da parte di Rockstar Games, che ha confermato in via ufficiale la finestra di lancio del primo trailer di Grand Theft Auto 6. Il reveal, avvenuto sui social, ha scatenato i commenti non solo degli appassionati di videogiochi, ma anche di software house, publisher e personaggi noti.

Fra i numerosissimi commenti in risposta all'annuncio di Rockstar Games è arrivato anche quello dell'irriverente profilo ufficiale di Devolver Digital, publisher di produzioni indipendenti molto apprezzato dai videogiocatori.

Ecco di seguito il contenuto del messaggio di Devolver:

"Per caso avete bisogno di un publisher? La nostra casella dei messaggi privati è aperta."

Ovviamente si tratta di un post scherzoso che, insieme alle risposte arrivate dagli account di tantissime altre aziende (anche quelle non strettamente legate all'industria dei videogiochi), lasci comprendere la portata di un annuncio di questo tipo.

Non è un caso se si stanno già facendo le prime previsioni sui risultati che potrebbe avere su social network come YouTube il primissimo trailer del gioco, in uscita il prossimo dicembre 2023. Basti pensare infatti che il post sul primo trailer di Grand Theft Auto 6 è il più apprezzato di tutti i tempi.