GTA 6 punta ad essere un capolavoro: tutti gli ultimi rumor sul gioco Rockstar

Pur avendo annunciato l'esistenza di Grand Theft Auto 6 al pubblico, Rockstar Games non ha mai diffuso dettagli in merito all'attesissimo gioco. A compensare la carenza di informazioni ci stanno pensando i numerosi leak e rumor che negli ultimi giorni stanno arrivando in quantità sui social.

Uno di questi riguarda i possibili doppiatori che stanno prestando le proprie voci ai personaggi che popoleranno il mondo di gioco. Ci riferiamo a Nick Mills, che ha lavorato di recente come doppiatore per Rockstar Games, e a Natonia Monet, che sembra abbia preso parte ad un progetto misterioso dal nome in codice Fireball. Ed è possibile che sia proprio questo il nome provvisorio di GTA 6, dal momento che una serie di documenti emersi in rete mettono in evidenza che l'attrice abbia collaborato con Rockstar Games per prestare la voce ad un personaggio di nome Tamara. Ovviamente questi riferimenti sono spariti poche ore dopo gli avvistamenti da parte dei fan, dando conferma di quanto si trattasse di informazioni sensibili sul gioco. Altro dettaglio da non sottovalutare è che Fireball è il nome di una canzone di Pitbull, celebre cantante che è legato da sempre alla città di Miami, alla quale Rockstar si è ispirata per creare la sua Vice City.

Prima di lasciarvi al filmato che tratta di ogni singola informazione emersa di recente sul gioco, che potete trovare anche sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che Rockstar ha interrotto il supporto a Red Dead Online per trasferire tutte le risorse su GTA 6.