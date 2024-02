GTA 6 punta alla perfezione: Rockstar Games più ambiziosa che mai

Anche se Grand Theft Auto VI non farà il suo esordio sul mercato prima del 2025, l'attesa nei confronti del prossimo kolossal di Rockstar Games è già stellare come dimostrato dall'incredibile successo del reveal trailer. E le ambizioni sono tali che si punta letteralmente all'eccellenza assoluta.

Nel corso di una conferenza con gli azionisti il presidente e CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha dichiarato che Rockstar punta alla perfezione con il nuovo Grand Theft Auto, il cui lancio avverrà solamente quando gli autori si sentiranno davvero sicuro di aver raggiunto ogni singolo obiettivo durante il suo sviluppo. "Stiamo puntando alla perfezione, e quando ci renderemo conto di aver ottimizzato tutto in ottica creativa, allora sarà giunto il momento della pubblicazione", queste le parole di Zelnick su GTA VI, aggiungendo che "c'è potenzialmente un certo distacco tra il pubblicare qualcosa sul mercato e raggiungere la perfezione, ma Rockstar vuole davvero essere perfetta".

Il numero uno di Take-Two ha poi spiegato che "avvertiamo ci sia un'attesa per GTA VI davvero, davvero alta, ma al tempo stesso le 195 milioni di copie fin qui vendute da GTA V non sono comunque uno scherzo. Non stiamo facendo previsioni su quanto venderà il nuovo gioco, ma di sicuro l'attesa è veramente notevole". Take-Two, insomma, non vuole fare stime su quanto il prossimo GTA potrebbe vendere o paragoni con il predecessore, ma c'è comunque enorme fiducia su un grandissimo successo per il prossimo gioco Rockstar, al momento ancora sprovvisto di una data d'uscita ben definita. Considerato che il trailer di GTA 6 è diventato il secondo più visto della storia videoludica, di sicuro la sua futura uscita ha tutte le carte in regola per rivelarsi un evento epocale.

Intanto Ubisoft non è affatto impaurita da GTA 6, con il CEO Yves Gullemot che si dice sicuro del fatto che il suo esordio farà il bene di tutta l'industria.