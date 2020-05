GTA 6 quando esce? Emerge un leak ma è poco credibile

Quando esce GTA 6? E' questa una delle domande più ricorrenti degli ultimi anni e nonostante i tanti rumor a riguardo ad oggi non ci sono conferme sull'esistenza del progetto in quanto Rockstar Games non ha mai annunciato il gioco.

Un utente di Reddit conosciuto come LoremlpsumLoremlpsum ha pubblicato un post nel quale dichiara di aver parlato con alcune sue fonti e di essere dunque "informatissimo" a riguardo. Secondo la fonte, Rockstar Games aveva inizialmente pianificato il lancio di GTA VI per l'ottobre 2021 tuttavia i piani sarebbero cambiati dopo aver analizzato i feedback ricevuti per Red Dead Redemption 2, gli sviluppatori avrebbero quindi rimesso mano alla storia cambiando intere porzioni del gioco. Inoltre il team starebbe già pensando a espansioni e DLC single player, a differenza di quanto accaduto con GTA V.

Le parole di LoremlpsumLoremlpsum sono state subito messe in discussione dalla community di Reddit e i moderatori hanno persino rimosso alcuni stralci del suo post, con varie dichiarazioni ritenute non attendibili e semplice frutto di fantasia, nonostante l'autore sostenga l'esatto contrario. Stando alla fonte, nella giornata di ieri Rockstar avrebbe dovuto annunciare il supporto Smart Delivery per Red Dead Redemption 2, in contemporanea con l'arrivo del gioco su Xbox Game Pass, questo però non è avvenuto nonostante "l'assoluta certezza" più volte millantata dal presunto insider.

Al momento non ci sono dunque sostanziali novità riguardo la data di uscita di GTA 6, secondo varie fonti Rockstar potrebbe pubblicare il primo teaser quest'anno o nel 2021 ma l'uscita non sembra essere vicinissima.