GTA 6, quando esce il prossimo trailer? Previsioni e speculazioni

Dopo dieci anni d'attesa abbiamo finalmente ricevuto il primo trailer di Grand Theft Auto 6, che ha centrato appieno il suo obiettivo generando un'incredibile eco mediatica e introducendo come meglio non poteva la Vice City dei tempi moderni.

Tutto molto bello, ma già non vediamo l'ora di saperne di più! L'impressione è che il Trailer 1 di GTA 6 abbia solo scalfito la superficie di un'esperienza che si preannuncia davvero mastodontica ma che non vedrà la luce prima del 2025. Due anni d'attesa sono molto difficili da sopportare, specialmente se pensiamo che potrebbero persino allungarsi! Rockstar Games ha alle sue spalle una lunga storia di rinvii e non possiamo escludere la possibilità che GTA 6 arrivi dopo la finestra di lancio promessa. Ricordiamo che Grand Theft Auto 5 doveva uscire nel secondo trimestre del 2013 prima di essere posticipato al settembre dello stesso anno, mentre GTA 4 venne addirittura rinviato di 6 mesi dall'ottobre del 2007 all'aprile del 2008.

Per molto tempo dovremo necessariamente aggrapparci ai trailer per placare la nostra fame, dunque dopo aver analizzato ogni singolo fotogramma del Trailer 1 di GTA 6 non possiamo far altro che cominciare a speculare sulla pubblicazione del secondo trailer.

Anche in questo caso potrebbe non esserci insegnante migliore della storia. Nei due anni trascorsi dalla presentazione al lancio, GTA 5 ha ricevuto cinque trailer: il video dell'annuncio, tre filmati dedicati ai singoli personaggi e un gameplay trailer; GTA 4 ha invece ricevuto quattro trailer numerati, denominati Trailer 1, Trailer 2 e così via. È andata addirittura meglio a Red Dead Redemption 2, che in due anni è stato protagonista di ben sei trailer.

Tornando all'esempio di Grand Theft Auto 5, bisogna analizzare anche il timing: dal reveal trailer del 2 novembre 2011 ai successivi filmati di Michael, Trevor e Franklin datati 30 aprile 2013 è passata un'eternità, mentre il gameplay ufficiale non è emerso prima del 9 luglio 2013, appena due mesi prima del lancio definitivo. Cosa significa questo? Che per il prossimo trailer di GTA 6 potrebbe volerci molto tempo ed è probabile che non vedremo nulla di nuovo per almeno un annetto. Questo assumendo che la finestra di lancio sia fissata all'inizio del 2025, come suggerito dal CEO di Take-Two Strauss Zelnick nel report finanziario dello scorso maggio. Abbiamo però visto che il pericolo rinvio è più che concreto, quindi se dovesse ripetersi la storia di GTA 5 potremmo non vedere nulla di nuovo almeno fino al 2025!

D'altro canto, Rockstar Games potrebbe anche aver optato per una tabella differente. I quattro trailer numerati di GTA 4 sono usciti con una cadenza ben più regolare, ad esempio. La numerazione caratterizza anche il marketing di GTA 6, dato che quello appena pubblicato si chiama ufficialmente "Trailer 1". Le incognite sono parecchie, però siamo abbastanza sicuri che il primo gameplay trailer arriverà a ridosso del lancio (non più di due o tre mesi prima, per intenderci), esattamente come accaduto con GTA 5 e Red Dead Redemption 2: certe cose Rockstar Games le ha sempre custodite con gelosia.

E voi, cosa ne pensate? Condividete le vostre previsioni e speculazioni nei trailer, siamo curiosi di leggervi.