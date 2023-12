GTA 6, quando il primo trailer incontra Minecraft: il video risplende grazie ai fan

Pur essendo passati diversi giorni da quanto GTA 6 è tornato a far parlare di sé, complice l'uscita del primo video dedicato, l'interesse attorno alle sorprese dal mondo Rockstar continua a farsi sentire. I fan impazienti hanno ricreato fedelmente il trailer di GTA 6 su GTA 5 con Trevor nelle scene più folli, così come su altre avventure ludiche.

Insieme alle emozioni del primo video ricreate nel nostro trailer live action di GTA 6, il web ha regalato agli utenti un altro contenuto multimediale che ammalierà i fan del progetto targato Rockstar e non solo: il trailer di GTA 6 è approdato su Minecraft, con un video realizzato fedelmente al lavoro della software house. Il content creator EvilGame ha utilizzato l'esperienza videoludica degli Xbox Game Studios per dare vita ad una versione a cubetti del trailer che ha entusiasmato milioni di giocatori all'inizio del mese di dicembre.

L'ideatore di tale contenuto ha deciso di immortalare i momenti più iconici del primo trailer di GTA 6 su Minecraft, riscontrando il benestare del pubblico. In generale, il frutto del lavoro del content creator è stato apprezzato parecchio in rete, con un'utenza che si è detta entusiasta dell'egregio video fan-made realizzato con l'ausilio delle infinite possibilità concesse dall'avventura sandbox più apprezzata di sempre. In allegato alla notizia potete trovare il video del trailer in questione.