GTA 6: quattro auto avvistate nel primo trailer, torna la velocissima Cheetah

Il primo trailer di GTA 6 sta destando anche l'interesse degli appassionati di auto, curiosi di vedere quali bolidi sono presenti nel nuovo gioco di Rockstar Games. Vi segnaliamo quattro auto che non sono passate inosservate nel trailer di Grand Theft Auto 6.

Pegassi Ignus

La Ignus è la "versione GTA" della velocissima Lamborghini Sián, una delle lambo più costose, lussuose e veloci di sempre. Se in GTA Online la Ignus sembra ispirarsi anche al design di modelli come Gallardo, Veneno e Huracán, in GTA 6 l'ispirazione a queste supercar sembra essere venuta meno e il look ricorda immediatamente quello della Lambo Sián.

Cheetah

Nessuna sorpresa, è una delle auto sportive più amate della serie GTA, la Cheetah è comparsa in GTA 3 e nei successivi giochi della saga e tornerà anche in GTA VI. In questo caso l'auto ha un look che ricorda la Ferrari Testarossa, con un pizzico di Ferrari Enzo e della leggendaria F40.

Comet

Si vede solo per pochi secondi in una scena d'insieme ma non ci sono dubbi: la Comet sarà in GTA 6. Ispirata alla Porsche 911. Questo veicolo è molto facile da guidare e garantisce ottime performance, è una delle auto più usate per le strade di GTA, tutti l'abbiamo guidata almeno una volta.

Blista Compact

A metà tra una Honda Civic e una Volkswagen Golf, la Blista Compact è una utilitaria forse non troppo affascinante ma si guida molto bene. Certo, tranne quando dovete scappare dalla polizia, in quel caso non è assolutamente adatta...