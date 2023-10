GTA 6: RAGE 9 aggiornato con fisica realistica, gestione del meteo e IA avanzatissima

Il sito francese Rockstar Mag è stato tra i primi a parlare di una grafica al top per GTA 6, con un salto tecnologico più grade rispetto a quello visto tra GTA V e Red Dead Redemption 2. Rockstar Games ha lavorato per evolvere il RAGE Engine, ora giunto alla versione 9.0 con tante novità.

Il motore RAGE 7 utilizzato per GTA V ha introdotto all'epoca (nel 2013) numerose migliorie tecniche e il pieno supporto DirectX 11 mentre il RAGE (utilizzato per Red Dead Redemption 2) ha apportato miglioramenti all'intelligenza artificiale, alla gestione del meteo e agli effetti volumetrici, inoltre ha introdotto un sistema di interazione con gli NPC particolarmente avanzato ancora oggi.

La versione 9 del motore RAGE (utilizzata per GTA 6) evolve quattro aspetti principali, ovvero la fisica, la gestione del meteo, la qualità del rendering e l'intelligenza artificiale. Nel primo caso si parla di acqua simulata in tempo reale, una miglior qualità dei riflessi e delle onde, nonché di una rappresentazione più realistica del movimento del fluido in presenza di navi.

Anche la fisica dei veicoli dovrebbe migliorare, sopratutto per quanto riguarda gli impatti, idealmente con l'obiettivo di mostrare incidenti più realistici e proporre un modello di guida più aderente alla realtà. Per quanto riguarda la gestione del meteo, Rockstar Mag ipotizza migliorie per quanto riguarda non solo il ciclo giorno/notte ma anche per eventi atmosferici come pioggia, neve, lampi e tuoni.

La qualità del rendering dovrebbe migliorare per quanto riguarda la pulizia delle texture, il sistema di illuminazione e la nebbia volumetrica. Infine, Rockstar Mag cita interazioni più realistiche con i personaggi non giocanti e un maggior quantitativo di reazioni da parte della Polizia.

Al momento, niente di quanto riportato è stato confermato, sebbene Rockstar Mag si sia dimostrata una fonte molto affidabile nel corso del tempo.