GTA 6: il rapper 50 Cent è coinvolto nel progetto? Sospetto post su Instagram

Se nel 2021 abbiamo assistito all'entrata in scena di Dr Dre in GTA Online, in futuro potremmo vedere un'altra figura leggendaria della scena rap statunitense approdare all'interno della serie firmata da Rockstar Games.

In seguito alla gigantesca fuga di materiale di GTA 6 avvenuta lo scorso anno, è diventato evidente che il prossimo gioco del franchise potrebbe essere ambientato in una versione moderna di Vice City. Chiaramente niente di questo è stato confermato ufficialmente da Rockstar, ma le prove circostanziali hanno fortemente suggerito il ritorno della città ispirata a Miami.

Ciò che Rockstar ha attualmente confermato è che, molto semplicemente, GTA 6 è in fase di sviluppo. Come avvenuto con ogni altro capitolo del franchise, la compagnia lavorerà duramente per ottenere varie licenze per Grand Theft Auto 6, incluse quelle necessarie per comporre la soundtrack del gioco e dare vita alle varie stazioni radio a cui potremo accedere a bordo dei veicoli.

Con un più che sospetto post su Instagram, 50 Cent ha pubblicato un'immagine legata a Vice City ed ha lasciato chiaramente intuire che ci sono delle novità in arrivo. Il rapper potrebbe semplicemente offrire le sue prestazioni creative e musicali per il gioco, oppure, seguendo la scia di Dr Dre in Grand Theft Auto Online, Fifty potrebbe essere persino stato arruolato per interpretare un personaggio all'interno della produzione.

Il post dell'artista afferma che quanto bolle in pentola è "più grande di POWER", una serie TV a cui ha contribuito finanziariamente, e questo lascia ampiamente aperte le porte alla possibilità che si tratti di un annuncio relativo ad uno show televisivo ambientato nell'universo di Grand Theft Auto. In ogni caso, ne sapremo di più in un secondo momento, come dichiarato dallo stesso 50 Cent.

Secondo le ultime indiscrezioni, GTA 6 avrà una fisica estremamente avanzata e una simulazione dell'acqua super realistica.