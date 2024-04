GTA 6: il 'Real Trailer' è la cosa più assurda che vedrete oggi!

Da grande appassionato di Grand Theft Auto, lo youtuber Andrew Levitt ha ben pensato di reinscenare 'dal vivo' le ormai iconiche scene del Trailer 1 di GTA 6, con risultati a dir poco incredibili.

Con l'aiuto dei suoi amici, e con l'ausilio di sequenze tratte da Primecutpro, il creatore di contenuti ha girato tutte le scene del filmato di presentazione di Grand Theft Auto 6 con attori in carne ed ossa, per poi attingere a clip tratte dai social (poteva mai mancare il riferimento al Joker della Florida?) e a sequenze aree delle Florida Keys riprese con droni, oltre alle parti girate tra i locali di Miami e le autostrade della metropoli statunitense.

Le uniche differenze tra il primo trailer ufficiale di GTA 6 e la riedizione 'live action' dello youtuber (che potete ammirare in calce alla notizia) sono rappresentate dall'utilizzo delle banane in sostituzione delle pistole (come nella sequenza finale della tentata rapina nel negozio di alimentari) e da scene aggiuntive che, per quanto originali, sono comunque sulla falsariga del filmato ufficiale targato Rockstar Games.

E voi, cosa ne pensate di questa reinterpretazione del Trailer 1 di Grand Theft Auto VI? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sul Trailer 1 di GTA 6 senza più segreti, tutti i dettagli nascosti.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.