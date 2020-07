GTA 6 in realtà virtuale? Per ora è solo un rumor ma forse qualcuno ci sta lavorando

Da tempo si parla di un possibile supporto VR per GTA 6 e secondo quanto riportato da ComicBook, Rockstar Games starebbe effettivamente studiando un modo per integrare la Realtà Virtuale nel prossimo Grand Theft Auto.

In realtà è ancora tutto estremamente vago e ben poco certo, tuttavia sappiamo che il team australiano VGD sta cercando nuovo personale per sviluppare un gioco Open World AAA in Realtà Virtuale. E perchè mai questo dovrebbe essere legato a GTA? La compagnia è la stessa che si è occupata di sviluppare L.A. Noire The VR Case Files per Rockstar Games e su LinkedIn ha confermato che anche il nuovo progetto sarà pubblicato dalla casa di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

Video Games Deluxe (questo il nome dello studio australiano) sta davvero sviluppando GTA 6 in VR? Difficile dirlo, certo è che una modalità di questo tipo non è da escludere a priori, più probabile magari uno spin-off o una esperienza in Realtà Virtuale standalone, magari da utilizzare a scopo promozionale per promuovere il lancio di Grand Theft Auto 6, apparentemente ancora molto lontano.

Si tratta in ogni caso solamente di supposizioni e speculazioni non confermate da indizi concreti, dunque prendete quanto riportato con le dovute precauzioni.