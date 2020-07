GTA 6 e la realtà virtuale: Rockstar ci sta pensando o si tratta di un nuovo progetto?

E' presto per dire se GTA 6 avrà una modalità in Realtà Virtuale, al momento però sappiamo che Rockstar Games è al lavoro su una esperienza VR Open World AAA, un nuovo progetto sviluppato dal team di L.A. Noire The VR Case Files.

Gli sviluppatori fanno sapere di essere al lavoro su un gioco Open World in Realtà Virtuale con budget AAA per conto di Rockstar Games, lo studio di Sydney ha definito il progetto "molto importante" e attualmente sta assumendo varie figure professioni come designer, programmatori, ingegneri e animatori per poter proseguire con lo sviluppo.

C'è chi ipotizza che possa esserci un legale con GTA 6 e chi con la versione Next-Gen di Grand Theft Auto V, magari una feature VR esclusiva per PlayStation 5, compatibile con il mai annunciato (ma molto rumoreggiato) visore PlayStation VR 2. Oppure, ancora, potrebbe trattarsi di un progetto completamente inedito, dopo il discreto successo di L.A. Noire The VR Case Files Rockstar Games potrebbe aver deciso di investire maggiormente su queste tecnologia.

Tante le ipotesi, poche le certezze. E voi cosa ne pensate? C'è di mezzo GTA 6 oppure no?