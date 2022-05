GTA 6, Red Dead Gunslinger, Max Payne The Trilogy e Mafia Primordial? Spunta il rumor!

Al momento, non è chiaro quando il pubblico di appassionati della serie potrà ricevere aggiornamenti sullo stato dello sviluppo di GTA VI, ma stando ad un rumor l'appuntamento potrebbe essere ormai molto vicino.

Un insider, in particolare, cita la data del prossimo venerdì 13 maggio 2022, supportata dalla presunta immagine leak che potete visionare in calce a questa news. Stando allo scatto, infatti, l'account Twitter di Rockstar Games avrebbe in programma di condividere in quella data un cinguettio dedicato proprio all'attesissimo Grand Theft Auto VI. Una previsione che tuttavia non giunge sola, ma accompagnata da un presunto leak legato ai piani di pubblicazione di 2K per il periodo compreso tra l'anno fiscale 2023 e l'anno fiscale 2025.



Come potete verificare in calce a questa news, in rete sta infatti rimbalzando un (apparente) estratto di un documento interno del colosso videoludico. Stando a quanto riportato su quest'ultimo, i prossimi anni dovrebbero vedere arrivare sul mercato un ampio numero di produzioni legate ad IP del calibro di GTA e Red Dead Redemption. Nello specifico:

GTA VI , sviluppato da Rockstar Games, sarebbe atteso per la seconda metà del 2024 ;

, sviluppato da Rockstar Games, sarebbe atteso per la ; NBA 2K23 dovrebbe invece arrivare il prossimo 16 settembre 2022 ;

dovrebbe invece arrivare il prossimo ; Dopo il rinvio di Kerbal Space Program 2, il gioco sviluppato da Private Division dovrebbe arrivare addirittura nel 2024 ;

; Mafia: Primordial - che potrebbe rappresentare un nome in codice per Mafia 4 - sarebbe atteso per l'anno fiscale 2023;

- che potrebbe rappresentare un nome in codice per - sarebbe atteso per l'anno fiscale 2023; Su mobile, Rockstar Games avrebbe invece in programma il lancio di Red Dead: Gunslinger per la primavera 2023;

per la primavera 2023; Max Payne: The Trilogy - The Definitive Edition, sempre sviluppato da Rockstar Games, sarebbe invece atteso per l'anno fiscale 2025;

Ovviamente, lo precisiamo, stiamo parlando di, e che vi invitiamo perciò a interpretare con la dovuta cautela. Se non altro, l'attesa per saperne di più non sarà lunga: per scoprire se il rumor è o meno fondato sarà infatti sufficiente attendere il prossimo venerdì 13 maggio, data che - stando all'indiscrezione - dovrebbe ospitare una comunicazione ufficiale relativa a GTA VI.