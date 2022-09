GTA 6, anche Reggie Fils-Aime è in hype per il nuovo titolo Rockstar!

Mentre i trailer fan made di GTA 6 si diffondono a macchia d'olio in rete, l'ex boss di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha parlato della sua passione per la serie Rockstar durante il PAX West 2022.

L'argomento è stato discusso durante un'intervista ai microfoni di Fanbyte, occasione in cui il Reggie nazionale ha rivelato di attendere con impazienza l'uscita del prossimo GTA, proprio come tutti gli altri giocatori. Fils-Aime ha affermato di essere fan della serie fin dai capitoli usciti per PlayStation 2, ma di non aver avuto molto tempo negli anni per potersi dedicare anche alle iterazioni successive.

Nel frattempo i rumor sul reveal di GTA 6 si moltiplicano giorno dopo giorno. Come vi abbiamo riportato in una nostra news del 23 agosto, il noto utente Tez2 ha condiviso sui GTA Forums una particolare teoria secondo cui Rockstar avrebbe in programma degli eventi speciali per GTA Online e per la GTA Trilogy, con i giocatori che verranno coinvolti in cacce al tesoro e avvistamenti di UFO prima della pubblicazione del teaser ufficiale del prossimo Grand Theft Auto.

L'utente in questione ha poi rivelato altre interessanti informazioni sul supporto post-lancio di GTA 6, che dovrebbe ricevere, almeno in base alle sue supposizioni, una serie di DLC singleplayer che andranno ad ampliare il gioco con nuove città e missioni aggiuntive.