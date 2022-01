GTA 6: reveal quest'anno e uscita nel 2023? Il nuovo rumor su Rockstar

Grand Theft Auto VI non è ancora stato presentato ufficialmente da Rockstar Games, ma nell'attesa che la software house statunitense faccia il suo attesissimo annuncio, continuano a rincorrersi le indiscrezioni attorno al nuovo ambizioso capitolo della serie open world.

A diffondere la nuova voce di corridoio è Tez2, insider che tratta prevalentemente le produzioni Rockstar Games. Secondo quanto riferito in un suo recente post, la software house ed il publisher Take-Two Interactive annunceranno il loro prossimo gioco nel corso del 2022, per poi pubblicarlo sul mercato l'anno prossimo.

C'è da dire che il nome esplicito di GTA 6 non salta fuori, ma in questo momento è difficile pensare ad un'altra produzione targata Rockstar Games che non faccia parte della celeberrima serie sandbox. Altamente improbabile che si tratti di un progetto legato a Red Dead Redemption, e l'unica alternativa plausibile sembra quella di Bully 2. Tuttavia, un report di Game Informer ha parlato di un gioco ormai naufragato e messo da parte da ormai più di un decennio. Rockstar aveva intenzione di rendere Bully 2 un gioco grande quanto GTA Vice City.

In ogni caso, considerando la quantità notevole di indiscrezioni attorno al titolo, vi invitiamo a prendere la notizia con estrema cautela e continuare ad attendere pazientemente un annuncio ufficiale. Secondo quanto riferito da altre fonti lo sviluppo di GTA VI sarebbe nel caos e molti fan del franchise rischiano di essere delusi.