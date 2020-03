GTA 6 Reveal: l'annuncio di Rockstar arriverà a fine marzo, stando agli ultimi rumor

A pochi giorni di distanza dall'insolito trend topic su GTA 6 e l'inseguimento con l'ambulanza scambiato per il primo video gameplay, emergono in rete delle nuove indiscrezioni sulla data di annuncio del prossimo, attesissimo capitolo della saga di Grand Theft Auto.

La presunta data del Reveal di GTA 6 dovrebbe essere quella di mercoledì 25 marzo, stando alle indiscrezioni rimbalzate online dallo youtuber MrBossFTW attingendo a un leak proveniente dal controverso forum di 4Chan. Lo stesso creatore di contenuti, però, guarda con scetticismo a queste nuove voci di corridoio e invita i suoi follower a fare altrettanto, pur ricordando come i leak che hanno preceduto l'annuncio ufficiale di Red Dead Redemption 2 siano trapelati in rete seguendo modalità analoghe.

Mai come in questo caso, vi invitiamo perciò a prendere con le pinze questo genere di rumor che, in quanto tali, non sono supportati da alcuna fonte accertata. Se non altro, la data indicata dal sedicente insider di Rockstar è talmente vicina da non prestarsi a ulteriori speculazioni, a prescindere dalla veridicità o meno di questi rumor.

A ogni modo, nei giorni scorsi i fan della serie hanno osservato con estrema attenzione l'evolversi del portale ufficiale della Grande R per andare a caccia di nuovi indizi su GTA 6 dal sito di Rockstar Games. E questo, per tacere delle ipotesi che hanno accompagnato la pubblicazione degli artwork di tre personaggi di GTA 6 dell'ex Senior Artist del colosso videoludico statunitense, Stephen Bliss.