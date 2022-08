GTA 6, reveal in autunno con caccia agli UFO? Spunta il rumor, tra GTA Online e Trilogy

Mentre già si ipotizza un ricco supporto post lancio per GTA VI, ancora non si hanno notizie del reveal ufficiale della nuova produzione di casa Rockstar Games.

Tale circostanza non impedisce però alla community degli insider di condividere presunte indiscrezioni in merito. Sui lidi di GTA Forums, in particolare, un noto utente ha offerto una interessante teoria legata alla presentazione di GTA VI. Stando a quanto riportato dall'insider attivo come Tez2, sembra infatti che Rockstar Games stia preparando una campagna teaser volta a precedere il reveal dell'erede di GTA V.

Quest'ultima - sostiene l'utente - dovrebbe prendere il via a metà ottobre, esattamente 16 giorni prima di Halloween. Inizialmente, un gruppo di UFO dovrebbero palesarsi nei cieli di GTA Online, attirando l'attenzione del pubblico. In data 23 ottobre, il tradizionale modello in-game dovrebbe mutare, sino a tramutarsi in uno "Stealth UFO". Il tutto dovrebbe poi tradursi in una sorta di caccia al tesoro, destinata a coinvolgere anche GTA Trilogy, e in particolare la location di Lil' Probe'Inn. In concomitanza con l'evento, conclude Tez2, Rockstar avrebbe intenzione di pubblicare i primi teaser ufficiali di GTA VI, includendo in questi ultimi riferimenti ai già citati UFO.



In attesa di scoprire se c'è un fondo di verità nelle parole dell'insider, ricordiamo che Take Two ha confermato che GTA VI è in pieno sviluppo.