GTA 6 rinviato su PC? Uscirà prima su PS5 e Xbox Series X per un insider

Secondo Tez2, insider da sempre molto vicino a Rockstar Games, la versione PC di GTA 6 avrebbe subito un rinvio interno e per questo non uscirà insieme alle edizioni destinate a PS5 e Xbox Series X/S, seguendo in realtà un modus operandi piuttosto tradizionale in casa Rockstar.

Stando alle parole dell'insider, questa volta la compagnia aveva effettivamente pianificato un lancio in GTA 6 in contemporanea sulle quattro piattaforme (PS5, PC e Xbox Series X/S) ma le cose sarebbero cambiate perché "la versione PC ha qualche bug in più rispetto a quella per le console" e il team vuole assicurarsi che tutto vada alla perfezione evitando "casi simili a quelli di Star Wars Jedi Survivor o The Last of Us Parte 1", due titoli lanciati su Windows in condizioni non troppo ottimali per quanto riguarda il comparto tecnico.

Tez2 poi continua affermando che "il lancio della versione PC di GTA 6 non ritarderà troppo, idealmente solo qualche mese, il tempo per sistemarlo al meglio." Per quanto la fonte sia affidabile, queste restano dichiarazioni di un leaker e insider da prendere con le pinze, non ci sono notizie da parte di Rockstar Games, che dal canto suo non ha ancora presentato ufficialmente GTA VI.

C'è chi spera nell'arrivo di un trailer di GTA 6 per il 26 ottobre ma appare improbabile che Rockstar possa oggi droppare un trailer senza alcun preavviso.