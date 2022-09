GTA 6: Rockstar conferma il leak, non ci saranno ritardi nello sviluppo

Come previsto, Rockstar Games ha commentato il leak di GTA 6 che ha portato alla diffusione di video e dettagli sul nuovo Grand Theft Auto, ancora privo di un titolo ufficiale o di una finestra di lancio delineata.

Rockstar conferma l'intrusione non autorizzata e di fatto anche l'autenticità del materiale trafugato, seppur specificando come si tratti di footage datato tratto dalle prime fasi di sviluppo del gioco. Rockstar è molto dispiaciuta per questa fuga di notizie e non avrebbe voluto che i giocatori scoprissero in questo modo importanti dettagli sul nuovo gioco di GTA, uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni.

Tuttavia il leak non avrà alcun impatto a lungo termine sullo sviluppo dei progetti in corso, al momento non ci sono novità da condividere ma Rockstar promette che annuncerà qualcosa di nuovo prossimamente e rivelerà maggiori dettagli non appena lo sviluppo sarà in una fase più avanzata, tale da permettere di parlare apertamente del progetto. Non ci sarà uno stop allo sviluppo di GTA 6, contrariamente a quanto ipotizzato da Jason Schreier, e per il momento il gioco resta in fase di sviluppo attiva.

Rockstar Games ringrazia tutti per il supporto e la solidarietà e si scusa ancora per l'accaduto, sebbene questo sia dipeso da persone esterne all'azienda.