GTA 6: Rockstar ha tanto da dire, ma lo farà solo al momento giusto

L'annuncio di GTA 6 ha ovviamente scoperchiato un vaso di Pandora, i giocatori non vedono l'ora di saperne di più sul prossimo gioco di Rockstar Games, ma quanto ci sarà da aspettare per nuove informazioni?

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha specificato che "ovviamente ci sono tantissime cose da dire... i giocatori devono restare sintonizzati, Rockstar ha molte informazioni da condividere e lo farà quando lo riterrà più opportuno."

Una frase in realtà piuttosto sibillina e che non rivela assolutamente nulla di concreto sulle tempistiche dei futuri annunci legati a GTA 6, c'è da prendere atto però che la campagna di comunicazione è stata messa in moto, dopo anni di speculazioni Rockstar Games ha di fatto confermato l'esistenza del gioco, ci sarà poi tempo per svelare nuove informazioni sul progetto.

Secondo un rumor, GTA 6 uscirà tra il 2023 e il 2024, sono in molti a prevedere una presentazione approfondita quest'anno con uscita fissata per il 2023 e rinvio all'anno successivo, un percorso comunicativo piuttosto tradizionale per Rockstar Games, che sia con GTA V che con Red Dead Redemption 2 ha agito esattamente in questo modo per quanto riguarda marketing e tempistiche di pubblicazione di trailer e nuovi annunci.