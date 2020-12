GTA 6, Rockstar fa' con calma! La richiesta dei fan dopo il caso Cyberpunk 2077

I problemi tecnici di Cyberpunk 2077 hanno portato un buon numero di fan di Grand Theft Auto a riconsiderare le proprie priorità. Lo stato del GDR di CD Projekt RED su console non è passato inosservato, e adesso sono in molti a temere per l'uscita di GTA 6, un gioco altrettanto complesso.

Su Reddt c'è un topic in continua espansione nel quale i fan di Rockstar Games stanno chiedendo alla compagnia di prendersi tutto il tempo necessario per lo sviluppo di GTA 6, in modo da pubblicarlo nel miglior stato possibile ed evitare gli errori commessi da CD Projekt RED con il lancio di Cyberpunk 2077. "Qualcuno ha giocato Cyberpunk 2077 su console? È un disastro! Non m'importa se GTA 6 esce nel 2024, solo non fate le cose di fretta e dateci un'esperienza fantastica", scrive l'autore nel messaggio d'apertura della discussione, al quale fanno seguito centinaia di post sulla stessa lunghezza d'onda.

Nonostante le eccezionali vendite - con otto milioni di preordini Cybepunk 2077 ha già ripagato i costi di marketing e sviluppo - uno degli eventi più attesi dell'ultima decade è stato offuscato dai problemi tecnici delle versioni console, che per fortuna sono già in corso di risoluzione. Nella giornata di ieri è stato pubblicato l'Hotfix 1.04 di Cyberpunk 2077, al quale seguiranno sicuramente tanti altri aggiornamenti. A proposito di GTA 6: questo gioco, in realtà, non è mai stato annunciato da Rockstar Games, che nel frattempo continua ad aggiornare ed espandere GTA Online, la sua gallina dalle uova d'oro.