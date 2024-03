GTA 6, Rockstar è fiduciosa: girerà a 60fps stabili su PS5, dice un senior artist

Digital Foundry si è detta scettica riguardo all'eventualità che GTA 6 possa girare a 60fps su PS5 Pro, tuttavia le parole di Hailin Si, senior artist presso Rockstar Games, lasciano ben sperare per il futuro.

Rispondendo ad un fan all'interno di un forum cinese, Hailin Si ha dichiarato che Rockstar Games è fiduciosa sulla possibilità di far girare il suo prossimo open world ambientato a Vice City a 60 frame al secondo stabili. Il suo commento non fa specificatamente riferimento a PS5 Pro, dunque non sappiamo con esattezza a quel modello dell'ammiraglia Sony si faccia riferimento (c'è in ogni caso da ricordare che, nonostante gli insistenti rumor, PS5 Pro non è stata mai annunciata ufficialmente).

La dichiarazione è però stata in seguito cancellata; questo potrebbe essere dovuto alla diffusione di informazioni che Rockstar vuole mantenere ancora riservate considerando che si tratta di un work in progress, oppure quanto affermato dal senior artist potrebbe essere semplicemente poco accurato. Per saperne di più sulle prestazioni e su tutti gli altri dettagli di GTA 6 non ci resta che attendere pazientemente i prossimi aggiornamenti ufficiali da parte di Rockstar e Take-Two Interactive.

Nel frattempo, è sbucata una possibile data di lancio: secondo un insider, GTA 6 uscirà a febbraio 2025.

