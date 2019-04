GTA 6: Rockstar Games si focalizzerà più sull'online che sul singleplayer?

I continui aggiornamenti alla modalità Online di Grand Theft Auto V testimoniano l'inesauribile successo del titolo. Non è un caso, quindi, se i rumor riguardanti GTA 6 concordino nel guardare al multiplayer come ad una delle componenti fondamentali dell'esperienza di gioco del prossimo progetto di Rockstar Games.

A tal proposito, i colleghi di Dexerto hanno provato a raccogliere tutte le voci di corridoio su GTA 6 rimbalzate in rete in questi mesi, per poi incrociarle con i dati di vendita del capitolo precedente e, soprattutto, con le statistiche legate alla popolarità di GTA Online.

Dal mese di settembre del 2013 ad oggi, Grand Theft Auto 5 ha venduto oltre 90 milioni di copie e ottenuto qualcosa come 6 miliardi di dollari di ricavi: di questi, ben 2 miliardi sono direttamente riconducibili alle microtransazioni di GTA Online e, ciò che più conta, non smettono di crescere. Nonostante siano passati oramai cinque anni e mezzo dall'uscita del capolavoro free roaming della Grande R, quindi, i server di GTA Online continuano ad essere popolati da milioni di appassionati.

Questo dato, unito alla popolarità della modalità Online di Red Dead Redemption 2 (anch'essa in crescita, seppur in misura inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente da Rockstar Games), potrebbe indurre gli sviluppatori di GTA 6 a dare la priorità al multiplayer, implementando magari delle modalità che permettano agli utenti che si cimentano con la campagna singleplayer di passare al modulo in rete e viceversa, in maniera decisamente più naturale e veloce rispetto a quanto sperimentato dai giocatori di GTA 5.

Prima di lasciare a voi ogni commento o giudizio ulteriore sul prossimo capitolo di Grand Theft Auto, vi riproponiamo lo speciale di Davide Leoni con cui fa il punto della situazione su personaggi, personaggi, mappa e data di uscita di GTA 6.