GTA 6, Rockstar punta alla perfezione: Take Two alza le aspettative alle stelle

Ancora tutto tace attorno a Grand Theft Auto VI: l'attesissimo nuovo episodio della storica serie Rockstar Games è attivamente in sviluppo, ma una presentazione ufficiale non sembra imminente così come la sua uscita sul mercato. Ma le attese sono già stellari, e la stessa Take Two contribuisce a renderle tali.

Strauss Zelnick, CEO di Take Two, ne è sicuro: con GTA VI, Rockstar vuole realizzare un gioco perfetto e si sta muovendo proprio per fare in modo che il prossimo episodio della serie raggiunga simili risultati. "Credo sia questa la sfida che i ragazzi di Rockstar stanno affrontando. Ogni volta che arriva una nuova iterazione di Grand Theft Auto, da un lato deve essere qualcosa di mai visto prima, dall'altro deve mantenere intatto il feeling tipico della serie", afferma Zelnick nel suo intervento all'Aarthi and Siriam podcast, per poi aggiungere: "Per riuscire in ciò Rockstar punta alla perfezione, non a qualcosa di meno, e ci arriveremo a quel punto".

Insomma, il numero uno di Take Two è fiducioso sul fatto che Rockstar realizzerà un prodotto incredibile, e le sue parole aumentano ancora di più le aspettative e il desiderio di vedere finalmente in azione il successore di Grand Theft Auto V. A tal proposito, Take Two potrebbe aver svelato il periodo di lancio di GTA 6, che arriverebbe nel corso del prossimo anno fiscale e dunque entro marzo 2025, se non già nel 2024.

Intanto sembra che la storia di GTA 6 sia già pronta, con Rockstar prossima ad avviare le registrazioni del doppiaggio. La speranza è che almeno il reveal ufficiale possa diventare realtà presto.