GTA 6, Rockstar sta realizzando le scene in motion capture? Spunta una foto sospetta

Nonostante non sia mai stato annunciato né tantomeno menzionato da Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 è senza dubbio uno dei giochi più attesi dalla comunità dei giocatori. Non potrebbe essere altrimenti, visti i tanti anni passati dall'uscita di GTA 5 - ben sette - e l'incredibile successo commerciale di cui continua a godere.

L'attenzione e la curiosità dei videogiocatori sono così alte che anche il più vago accenno alla produzione viene amplificato e fatto rimbalzare in tutta la rete. In questi giorni, ad esempio, la comunità non fa altro che discutere di una misteriosa fotografia pubblicata su Instagram da Tim Neff, uno stuntman che ha lavorato in passato su Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2.

Lo scatto in questione lo ritrae in compagnia di due colleghi all'interno di uno spazio adibito al motion capture. I tre, con indosso la tipica tuta per la cattura dei movimenti, impugnano delle armi (due fucili d'assalto e una mitragliatrice leggera) con la posa sfrontata tipica dei criminali. Il post è stato immediatamente assaltato dai giocatori sicuri che la foto sia stata scattata durante una sessione di registrazione per GTA 6. Un fan in particolare sembra esserne oltremodo certo, e afferma di aver già visto quel set durante la lavorazione di LA Noire e Grand Theft Auto 5.

Tim si è subito affrettato a negare il suo coinvolgimento con il gioco di Rockstar Games, precisando che la foto è stata scattata durante le riprese di un film. In pochi sono propensi a credergli, tuttavia: lo stuntman in passato ha negato di aver partecipato al motion capture di Red Dead Redemption 2, nonostante venga chiaramente menzionato nei titoli di coda...

Che si tratti davvero di una foto scattata durante una sessione motion capture per GTA 6? Difficile dirlo con certezza, vista la segretezza che solitamente circonda le produzioni della compagnia. Un ulteriore indizio sulla sua lavorazione è spuntato pochi giorni fa, quando abbiamo scoperto che Rockstar Games ha ricevuto 37 milioni di sterline come sostegno allo sviluppo di un progetto non ancora rivelato. Intanto, nel dubbio, qualcuno ha già aperto i preordini di GTA 6...