GTA 6: Rockstar rivela che il leak ha provocato perdite economiche e non solo

Come ormai ben saprete, di recente si è conclusa con il ricovero psichiatrico a vita dell'hacker la storia relativa all'enorme leak di Grand Theft Auto 6 risalente allo scorso anno. Dalla battaglia legale sono emersi anche dettagli molto interessanti circa le conseguenze dell'evento per Rockstar Games.

Grazie alla diatriba legale che ha portato a conseguenze tanto gravi per il giovane che si è macchiato del reato e che non si è affatto mostrato pentito, Rockstar ha svelato che l'enorme leak ha avuto grosse conseguenze per la software house. La pubblicazione di 90 file multimediali relativi a Grand Theft Auto 6 nel settembre del 2022 causò a Rockstar Games una perdita di circa 5 milioni di dollari, cifra che è stata necessaria all'azienda per riprendersi dalla fuga di notizie. Come se non bastasse, questo evento provocò anche la perdita di migliaia di ore di lavoro dello staff, che con tutta probabilità ha dovuto interrompere il proprio lavoro per limitare i danni.

Non si conoscono invece le eventuali conseguenze del leak del primo trailer di GTA 6, che vi ricordiamo è stato pubblicato da qualche malintenzionato con circa 15 ore d'anticipo rispetto a quanto pianificato dagli sviluppatori.