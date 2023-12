GTA 6: Rockstar svela data e ora del primo trailer, arriva prestissimo

Come un fulmine a ciel sereno, Rockstar Games ha pubblicato una nuova immagine sui canali social ufficiali per svelare ai fan quand'è che potremo vedere in movimento il primissimo trailer di Grand Theft Auto 6.

Come si può notare dall'immagine pubblicata dal team di sviluppo, il trailer verrà pubblicato il prossimo martedì 5 dicembre 2023 alle ore 15:00 del fuso orario italiano. Non sono stati specificati i social sui quali potremo vedere il filmato, ma diamo per scontato che il trailer verrà caricato sia sui canali ufficiali YouTube che sul portale ufficiale del gioco.

A tal proposito, vi ricordiamo che giusto qualche giorno fa sono arrivate le prime modifiche al sito di Rockstar Games, che si sta preparando ad accogliere tutte le informazioni relative a GTA 6. Non possiamo escludere che il portale del celebre team di sviluppo possa accogliere anche qualche pagina con dettagli riguardanti la mappa, i punti d'interesse e i personaggi (visto che si parla di molteplici protagonisti, proprio come nel quinto capitolo).



Occorre inoltre specificare che nel banner pubblicato da Rockstar Games si fa riferimento al filmato come 'Trailer 1' ed è probabile che vi sia l'intenzione di pubblicare più video a cadenza regolare.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i video storici dei Grand Theft Auto.