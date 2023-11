GTA 6 ha rotto Internet, l'annuncio del trailer a dicembre spacca i social

L'8 novembre Rockstar ha annunciato che il primo trailer di GTA 6 arriverà a inizio dicembre, annuncio che ha letteralmente conquistato il palcoscenico mondiale nel giro di pochi minuti, totalizzando oltre 300 milioni di visualizzazioni sui social.

Un muro di testo accompagnato da una immagine con il logo di Rockstar Games, un annuncio tanto semplice quanto coinvolgente e capace di diffondersi alla velocità della luce. Ad esempio su X il messaggio ha oltre 161 milioni di visualizzazioni, 1.5 milioni di like, 492.000 condivisioni e 53.000 commenti.

Su Instagram si registrano numeri ugualmente elevate con 92 milioni di visualizzazioni, 2.78 milioni di like e 53.000 commenti, mentre su Facebook il post si ferma a 314.000 like, 103.000 condivisioni e 40.000 commenti, idealmente visto da oltre 10 milioni di persone. Nella giornata dell'8 novembre, GTA 6 è stato top trend in oltre 14 paesi, di fatto quello di Rockstar Games su GTA 6 è il post gaming con più like di sempre su X.

Secondo molti analisti, GTA 6 registrerà il più grande lancio di sempre e ci si aspetta che il primo trailer superi quota 100 milioni di visualizzazioni in relativamente poco tempo. Del resto l'hype è alle stelle per il sequel di GTA 5, un gioco che ha venduto oltre 190 milioni di copie in dieci anni.