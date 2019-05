GTA 6: tutti i rumor sul possibile gioco Rockstar raccolti in un video dedicato!

Nel corso delle ultime settimane si sono rincorse con una notevole frequenza diversi rumor su GTa 6. Mentre GTA 5 continua a infrangere record di vendita, cerchiamo di fare il punto della situazione.

Grand Theft Auto VI è al centro di voci di corridoio sin dal 2016, ma queste hanno iniziato ad intensificarsi soprattutto con l'inizio del 2019. Numerose le tematiche al centro delle indiscrezioni: dalla rete sono infatti emerse ipotesi connesse sia all'ambientazione scelta sia alla possibile trama del nuovo capitolo del celebre franchise. Immancabili inoltre i rumor connessi alle piattaforme di pubblicazione del titolo Rockstar, con voci di corridoio che suggeriscono GTA 6 come in arrivo su console di prossima generazione, le tanto rumoreggiate Playstation 5 ed Xbox Scarlett. Addirittura, alcuni si sono spinti ancora oltre, arrivando addirittura a suggerire una possibile esclusività temporale di GTA 6 su PS5.



Insomma, come avrete facilmente intuito, il modo dei rumor e delle voci di corridoio non si è di certo risparmiato, avvolgendo Grand Theft Auto VI in un corposo reticolo di speculazioni. Everyeye ha dunque deciso di fare il punto della situazione sul potenziale nuovo gioco Rockstar, proponendovi un video interamente dedicato all'argomento. Come di consueto, lo potete trovare direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!