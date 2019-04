GTA 6 rumor: sarà possibile esplorare Vice City e Liberty City?

A pochi giorni di distanza dalla comparsa di GTA 6 nel curriculum di un ex dipendente Rockstar, tornano a rincorrersi in rete le voci di corridoio che danno il colosso videoludico statunitense già al lavoro sul prossimo capitolo di Grand Theft Auto.

Gli ultimi rumor raccolti dai colleghi di Dexerto descrivono il progetto di GTA VI come estremamente ambizioso e capace, come ci ha ormai abituati la Grande R con capolavori del calibro di Red Dead Redemption 2, di stabilire un nuovo standard qualitativo nel genere degli action a mondo aperto.

Sulla scorta delle rivelazioni condivise dalla fonte anonima, apprendiamo che GTA 6 dovrebbe narrare la storia di un potente narcotrafficante, coprendo un arco temporale abbastanza lungo da consentirci di ripercorrere le gesta di questo boss della malavita. Dai piccoli furti di Liberty City in età adolescenziale al trasferimento a Vice City per fondare una sua gang, il nostro compito sarà quello di estendere la rete di rapporti dell'organizzazione criminale del proprio alter-ego.

La campagna principale, secondo il "rumorista", dovrebbe essere particolarmente profonda e dai toni maturi, mentre per tutte le attività più "leggere" e basate sull'esplorazione libera dell'immensa mappa di gioco, i vertici di Rockstar dovrebbero spingere gli utenti a partecipare alla componente Online di GTA 6.

Per quanto riguarda le tempistiche di commercializzazione e alla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo progetto, la fonte anonima ritiene che la Grande R ha già in mente una finestra di lancio ipotetica ma che, per fissarla in maniera definitiva, intende aspettare l'andamento delle vendite di PS5 e Xbox Scarlett poiché il nuovo capitolo di Grand Theft Auto, a suo dire, non può girare sulle console di questa generazione a causa delle limitazioni di memoria.