GTA 6, rumor da presunto tester Rockstar su DevKit PS5: mappa, ambientazione, protagonisti

Mentre prosegue il supporto post-lancio a Grand Theft Auto V, con il debutto di Colpo al Casinò Diamond in GTA Online, proseguono i rumor e le voci di corridoio legate ad un possibile GTA VI.

Presunto nuovo capitolo della saga targata Rockstar Games, l'esistenza di tale produzione non è mai stata confermata dalla software house, i cui programmi per la serie non sono stati oggetto di alcun tipo di annuncio ufficiale. Nonostante ciò, non sembrano trovare freno le presunte indiscrezioni legate alle più disparate caratteristiche di un attesissimo GTA VI. A gettare nuova benzina sul fuoco è recentemente intervenuto un corposo post apparso su Reddit, ma successivamente rimosso dal noto forum.



L'autore si è qualificato come QA Tester che ha avuto la possibilità di provare il nuovo Grand Thef Auto su di un Dev Kit di PS5. Secondo quanto riportato dal presunto insider, lo sviluppo di GTA 6 avrebbe avuto inizio intorno al 2014, entrando a pieno regime nel corso del 2016. La mappa del gioco viene definita come "gigantesca" ed animata da un ampio numero di effetti atmosferici. Le città principali sarebbero due: Cancer City, ispirata a Boston, e Vice City. L'area sarebbe inoltre divisa in tre differenti Stati.



L'autore del post afferma di non essere completamente certo dell'identità del personaggio utilizzato durante i suoi test, il quale gli ha dato l'impressione di essere un avatar appositamente creato al "semplice" scopo di testare alcuni aspetti del gioco. L'utente riporta di essere comunque a conoscenza del fatto che il gioco includerà multipli protagonisti. Due di questi potrebbero essere parenti, con uno dei quali rappresentato da un poliziotto sotto copertura. Tra i dettagli presenti nel post Reddit si riporta inoltre di forze dell'ordine guidate da un'IA "molto robusta e tattica".



In chiusura, ribadiamo che la veridicità delle informazioni riportate non è in alcun modo verificata: i presunti dettagli potrebbero rivelarsi in parte o in toto infondati ed errati. Per scoprire se GTA 6 è effettivamente in lavorazione non resta altro da fare che attendere pazientemente eventuali conferme in merito da Rockstar Games.