GTA 6: i rumor sul rinvio al 2026 fanno calare del 5.2% il valore delle azioni di Take-Two

Le voci di un possibile rinvio di GTA 6 al 2026 hanno causato il panico sui social media e il valore delle azioni di Take-Two è calato del 5.2% nell'ultima settimana proprio in seguito al diffondersi di questi rumor. Ma cosa c'è di vero? Insider Gaming e Jason Schreier tornano a parlare della vicenda provando a fare chiarezza.

Il rumor è partito da Kotaku, tuttavia poco dopo Insider Gaming aveva già smentito la testata ribadendo come non ci sia nessun rinvio in vista per GTA 6, il gioco è attualmente previsto nel corso del 2025 e la schedule interna del publisher resta invariata. Un lancio nei primi mesi dell'anno idealmente non è stato preso in considerazione da Take-Two e GTA 6 dovrebbe uscire "entro 21 mesi da oggi", idealmente dunque nell'autunno 2025. Quindi GTA 6 non uscirà il 18 febbraio 2025? Quasi certamente no.

Jason Schreier ha approfondito la questione a sua volta dichiarandosi stupito sopratutto del calo delle azioni di Take-Two. Al momento non c'è nulla che impedisca a GTA 6 di uscire nel 2025 come promesso, migliaia di sviluppatori sono al lavoro sul gioco e Rockstar ha richiamato tutti i dipendenti in ufficio limitando al minimo lo smart working, con l'obiettivo di aumentare la produttività e diminuire il rischio di possibili fughe di notizie.

