GTA 6 è 'un salto generazionale' per Digital Foundry: Xbox Series S ce la farà a reggere?

Il primo trailer di Grand Theft Auto VI continua ad essere al centro delle attenzioni di critica e pubblico, rimasti colpiti in particolare dalla sua impressionante tenuta tecnica. Sulla questione non poteva mancare il parere di Digital Foundry, che ha analizzato il filmato in ogni particolare.

La nota testata tech non ha dubbi: GTA VI è "un salto generazione" a tutti gli effetti sottolineando inoltre che la grafica vista nel trailer è "rappresentativa del gioco vero e proprio". A sostegno della propria tesi Digital Foundry fa notare che già nel trailer stesso è possibile notare alcuni importanti dettagli tecnici, citando ad esempio la fluidità dei capelli della donna in bikini bianco nonostante il vistoso aliasing che li caratterizza. Si solleva inoltre l'ipotesi che Rockstar Games abbia implementato FSR e valori dinamici per la creazione del trailer, non sempre perfettamente stabile sui 1440p (raggiunti sempre nella sequenza della ragazza in bikini ma sensibilmente inferiori nel momento in cui la coppia protagonista fa irruzione nel negozio a fine filmato, ad esempio).

Digital Doundry si dice inoltre sicura che nel trailer sono stati implementati effetti Ray Tracing quali riflessi ed illuminazione globale, e nel complesso si ritiene molto soddisfatta del potenziale tecnico che il nuovo Grand Theft Auto già sta dimostrando, manifestando dunque un pensiero in linea con quanto espresso da un ex dipendente Rockstar secondo il quale GTA 6 avrà davvero la grafica del primo video.

La vera preoccupazione della testata riguarda ora la versione Xbox Series S. Ricordiamo infatti che GTA 6 uscirà nel 2025 su PS5 e Xbox Series X/S, e Digital Foundry si chiede se la console only-digital di Microsoft riuscirà a far girare correttamente il prossimo titolo Rockstar per via della sua RAM di 8GB, inferiore ai 12.5GB e 13GB presenti rispettivamente su PS5 e xbox Series X/S. Per la redazione la soluzione ideale per fare in modo che GTA VI giri in maniera adeguata su Series S sarebbe disattivare alcune risorse di sistema e, se necessario, anche il Ray Tracing, ma il rischio è che per Rockstar questa alternativa possa non essere soddisfacente.

In ogni caso l'esordio di GTA VI sul mercato è ancora lontano, e gli sviluppatori hanno ancora tutto il tempo necessario per ottimizzare al meglio il nuovo kolossal su ogni console in attesa dell'esordio nel 2025.