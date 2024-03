GTA 6: sapete quanti nei ha Lucia solo sul viso? Qualcuno li ha contati davvero

Il sempre aggiornato GTA 6 Countdown ci aggiorna sull'attesissimo gioco Rockstar pubblicando quotidianamente nuovi contenuti. Oggi scopriamo ad esempio quanti nei ha Lucia sul suo volto... perché qualcuno effettivamente si è preso la briga di contarli.

Sono 14: la protagonista femminile di Grand Theft Auto 6 ha 14 nei sul volto, stranamente nessuno si è ancora lanciato in teorie riguardo la data di lancio partendo da questo dettaglio e non ne ha ricavato nessuna altra informazioni. Tutto qui, Lucia ha 14 nei sul volto. Fine delle trasmissioni, per oggi.

In realtà il messaggio di GTA 6 Countdown su X è stato sommerso di commenti negativi e in molti si sono lamentati per la scarsa rilevanza del contenuto, del resto il numero di nei della protagonista è assolutamente ininfluente e c'è chi si aspettava comunicazioni più sostanziose.

Al momento però non c'è nulla di nuovo da dire su GTA VI, sappiamo che il gioco Rockstar Games arriverà nel corso del 2025 e secondo molti il lancio di GTA 6 sarà il più grande evento di sempre nella storia dei videogiochi.



Un secondo trailer di GTA 6 potrebbe arrivare nel corso del 2024 ma non ci sono ancora conferme a riguardo e non è escluso che il trailer 2 possa essere droppato nei primi mesi del nuovo anno. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

