GTA 6 'sarà diverso dal passato': le importanti riflessioni di un fondatore di Rockstar

In un'intervista concessa da Jamie King ai curatori del canale YouTube di Killaz, l'ex dirigente di Rockstar Games ha riflettuto sul futuro della serie di Grand Theft Auto e, discutendo di GTA 6, ha sostenuto che il prossimo capitolo del kolossal open world potrebbe essere molto diverso dai precedenti.

Ai microfoni di Killaz, l'ormai ex membro del board dirigenziale che ha fondato Rockstar Games ha esposto il suo punto di vista su GTA 6 e sulle voci di corridoio che ne stanno accompagnando lo sviluppo.

Nel riallacciarsi alle discussioni intavolate dalla community sul possibile ammorbidimento dei toni satirici di Rockstar con GTA Trilogy, King ha candidamente ammesso che "non sarei sorpreso di assistere a un cambiamento nei toni della serie, forse GTA 6 non sarà così 'ruvido' o altrettanto divertente dei capitoli passati. Penso solo che forse adesso sia più opportuno per loro adottare toni più morbidi, anche se non l'hanno mai fatto. O forse sbaglio?".

L'ex dirigente di Rockstar ribadisce il concetto ed entra nel merito dei cambiamenti dirigenziali avvenuti in seno alla Grande R nel corso degli ultimi anni, dichiarando che "hanno una macchina incredibile e dovrebbero sforzarsi di spingerla al massimo, ma se guardo al successo di GTA 5, GTA Online e Red Dead Redemption 2 credo proprio che andrà tutto bene. Ma penso che culturalmente, sia in Rockstar North che in Rockstar New York si senta davvero la mancanza di personalità come quelle di Leslie Benzies e Dan Houser. Sì, da questo punto di vista ci saranno sicuramente delle differenze rispetto al passato".

Anche voi nutrite le stesse perplessità di Jamie King sul futuro di Grand Theft Auto e sui toni maturi di GTA 6? Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale sui giochi dimenticati di Grand Theft Auto aspettando GTA 6.