GTA 6 scansati: ecco una video sfida tra mod di GTA 5 in 4k con o senza Ray Tracing

Mentre i rumor su GTA 6 alimentano i sogni degli appassionati della serie free roaming di Rockstar Games, la community dei modder di Grand Theft Auto V inganna l'attesa per l'annuncio ufficiale del nuovo capitolo della saga sfidandosi a colpi di gameplay in 4K con o senza Ray Tracing.

I tre filmati di gioco che vi proponiamo quest'oggi provengono dai seguitissimi canali YouTube di Maximilian, RaepCon e dell'immancabile DubStepZz, il creatore di contenuti specializzato in video iper realistici di GTA 5 spinti dalla tecnologia DXR e dalla sua invidiabile configurazione hardware con ben due Nvidia RTX 2080 Ti in SLI.

Gli splendidi filmati confezionati dagli youtuber utilizzano le ultimissime versioni delle mod grafiche più importanti di Grand Theft Auto 5 su PC e sfruttano i tool di ReShade, gli stessi intravisti di recente in BioShock 2, Battlefield Hardline e Minecraft. Grazie agli strumenti offertigli dai modder più talentuosi della scena, i creatori di contenuti ci consentono di sognare GTA 6 e di intuire il livello di fotorealismo a cui, con ogni probabilità, tenteranno di arrivare i ragazzi della Grande R attingendo alla potenza computazionale delle console next gen come PS5 e Xbox Scarlett.

Cosa ne pensate dei nuovi video di GTA 5 in 4k con o senza Ray Tracing? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di approfondire la questione relativa ai rumor sul prossimo capitolo della saga open world di Rockstar Games con un riassunto dei recenti leak di GTA 6 su uscita ambientazioni e personaggi.