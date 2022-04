GTA 6: scoperto un indizio nascosto in GTA San Andreas Definitive Edition?

Una nuova teoria su GTA 6 vorrebbe Rockstar Games aver nascosto un piccolo indizio legato al gioco nella Definitive Edition di Grand Theft Auto Trilogy e più precisamente nell'edizione rimasterizzata di GTA San Andreas.

In un coffe shop di San Andreas è presente una foto misteriosa che ritrae una abitazione e fino a qui nulla di male, se non fosse che questo scatto non è presente nella versione originale del gioco uscita nel 2004. L'insider brasiliano Matheusvictorbr (molto vicino a Rockstar Games) afferma di "aver ricevuto conferma" del fatto che la foto in questione è in realtà un easter egg a tema GTA 6.

E considerando che l'abitazione immortalata nello scatto sembra trovarsi in Florida, c'è chi pensa che Grand Theft Auto VI possa essere ambientato a Miami... o Vice City. Difficile dire quanto ci sia di vero in questa storia, probabilmente molto poco, ma non è escluso che possa esserci un fondamento di autenticità, considerando che la fonte in passato ha riportato soffiate su GTA Online poi rivelatesi corrette.

Tra gli ultimi rumor sulle ambientazioni di GTA 6 emergono voci che vorrebbero la presenza di Carcer City (città che fa da sfondo alle vicende di Manhunt, e più volte citata in GTA) e Chicago... sarà vero?