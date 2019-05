In attesa di GTA 6, discutiamo la Role Play Mod di GTA 5: alla scoperta di Los Santos Life

Mentre la community videoludica cerca di fare ordine tra tutti i rumor su GTA 6 attualmente in circolazione, la versione PC di Grand Theft Auto 5 attira su di sè nuovo ed ampio interesse.

Tra le ragioni di questa rinnovata attenzione, troviamo la recente pubblicazione di una mod decisamente peculiare. Definita "role play mode", come facilmente intuibile dal nome, quest'ultima trasforma di fatto GTA 5 in un vero e proprio gioco di ruolo, consentendo ai giocatori PC di vivere il titolo Rockstar da una prospettiva quantomeno insolita. La mod è stata di conseguenza in grado di attirare su di sè la luce di numerosi riflettori, portando addirittura GTA 5 ad occupare il ruolo di gioco più visto su Twitch nel corso dell'inizio del mese di maggio. Per approfondire le caratteristiche e la storia della genesi della role play mode di Grand Theft Auto 5, Everyeye ha contattato i gestori di una delle community italiane più longeve, Los Santos Life Italia, ed ha realizzato un video interamente dedicato all'argomento. Come da tradizione, potete trovarlo direttamente in apertura alla news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi quanto la misura del successo del quinto capitolo dell'ormai iconica saga di Rockstar Games sia stata rilevante. Nel novembre dello scorso anno, GTA 5 contava 100 milioni di unità distribuite, diventando il terzo capitolo della storia videoludica a raggiungere un tale traguardo.