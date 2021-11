GTA 6 sarà meno scorretto? C'è chi si aspetta un cambio di toni e direzione

Sebbene Rockstar non abbia ancora anticipato nulla sul futuro della sua saga di punta, in rete continuano a proliferare le speculazioni sul nuovo capitolo della saga di GTA, presumibilmente in lavorazione già da diverso tempo.

A questo proposito Jamie King, uno dei cofondatori di Rockstar, ha di recente espresso qualche preoccupazione sull’evoluzione della serie, in particolar modo per quel che riguarda il suo carattere "politicamente scorretto".

Nel corso di un’intervista pubblicata sul canale YouTube di Killaz, King ha dichiarato che non sarebbe sorpreso nell’assistere ad un cambiamento nei toni della serie, il tutto per accordarsi con la sensibilità della platea videoludica. In relazione alle modifiche apportate alla nuova edizione della GTA Trilogy, come ad esempio l’assenza della bandiera confederata sulla maglietta di un venditore d’armi, Jamie King ha spiegato che GTA 6 potrebbe essere meno tagliente e sfacciato rispetto ai predecessori, con rischio di diventare anche meno divertente.

A prescindere dalle possibili conseguenze di questo eventuale cambio di rotta, King ha specificato che potrebbe trattarsi di una scelta tutto sommato opportuna, seppur in rotta con i trascorsi di Rockstar. Parlando dell’attuale assetto della compagnia, che negli ultimi anni ha visto diversi cambiamenti al vertice, King ritiene che la mancanza di personalità del calibro di Leslie Benzies e Dan Houser avrà sicuramente un impatto sul percorso creativo di Rockstar, per quanto il successo registrato con GTA 5, GTA Online e Red Dead Redemption 2 faccia comunque ben sperare circa l’avvenire di quella che è senza dubbio un’incredibile filiera produttiva. In buona sostanza, il cofondatore di Rockstar condivide i timori manifestati di recente da una discreta fetta dei fan dello studio, impensieriti all’idea di vedere la saga di GTA perdere il suo smalto a causa di un approccio satirico più morbido e morigerato, che potrebbe avere conseguenze sull’efficacia generale del prossimo capitolo, e sulla particolare identità del brand. Vale comunque la pena di precisare che al momento si tratta di semplici speculazioni, tanto ragionevoli quanto prive di concretezza.

D’altronde GTA 6 è ancora avvolto dal più assoluto riserbo, e allo stato dei fatti è davvero difficile stabilire in che direzione si muoverà Rockstar con il suo franchise. Dal canto nostro, non possiamo fare a meno di sperare che la nuova epopea criminale dello sviluppatore torni a confermare il suo indiscutibile talento, e che magari non si faccia attendere troppo. E voi cosa ne pensate del futuro di GTA e delle dichiarazioni di Jamie King?