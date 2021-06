GTA 6 simile a Fortnite? Rockstar potrebbe includere una funzione del battle royale

Grand Theft Auto 6, uno dei giochi più attesi della storia (nonostante non sia mai stato annunciato!) continua ad essere oggetto di rumor e speculazioni. Le ultime indiscrezioni sono state messe in giro dall'insider Tom Henderson, che pur non potendo essere annoverato tra le fonti ufficiali, ha acquisito una certa reputazione negli ultimi tempi.

Secondo le sue fonti, GTA 6 sarebbe ambientato in una Vice City dei tempi moderni, e non nel passato come vociferato tempo addietro. Parrebbe inoltre confermata la presenza di protagonisti multipli in stile Grand Theft Auto 5, tra i quali sarebbe incluso anche un personaggio femminile. L'uscita sarebbe prevista in una finestra temporale compresa tra il 2024 e il 2025: pare che Rockstar voglia aspettare che la base installata di PlayStation 5 e Xbox Series X|S raggiunga cifre ragguardevoli prima di lanciare un gioco così ambizioso. Sarebbe prevista anche la versione PC, mentre sembra che non ci siano piani per PS4 e Xbox One.

Tom Henderson si è soffermato anche su un altro aspetto relativo all'immancabile componente multiplayer. Nonostante GTA Online sia ancora in voga e tra i titoli più giocati al mondo, da quando è stato lanciato i videogiochi si sono evoluti considerevolmente. Una grossa spinta è stata data anche da prodotti come Fortnite, che hanno introdotto funzionalità prima impensabili. Per questo motivo, secondo l'insider Rockstar potrebbe includere in GTA 6 una delle caratteristiche più apprezzate di Fortnite, ossia una mappa in costante evoluzione. Anche la Los Santos di Grand Theft Atuo 5 ha visto dei cambiamenti nel corso di questi anni, ma la loro entità non è affatto paragonabile a quelli ai quali va incontro l'isola del battle royale, che muta costantemente stagione dopo stagione (sia espandendosi, sia cambiando location già note), offrendo ai videogiocatori stimoli sempre nuovi.

Trattandosi di informazioni provenienti da una fonte ufficiale, vi consigliamo di prenderle con le pinze. In ogni caso, rappresentano un interessante spunto di discussione: vi piacerebbe una mappa in costante evoluzione in GTA Online?