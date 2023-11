GTA 6, sistema di invecchiamento per i personaggi? Emerge un nuovo rumor dalla rete

Alla luce delle ultime informazioni emerse in casa Rockstar, con un brevetto di Take-Two che vede GTA 6 con un sistema di animazioni iperrealistiche dei personaggi che ha alimentato le speranze dei fan, ecco che emergono nuove speculazioni sull'atteso progetto di Grand Theft Auto: GTA 6 potrebbe avere una meccanica di invecchiamento dei personaggi.

Quando si parla del prossimo capitolo che raccoglierà l'eredità di Grand Theft Auto V, il condizionale è d'obbligo: ancora non vi sono notizie ufficiali circa la possibilità di vedere la ventura iterazione nell'immediato futuro. Rockstar Games LA cerca uno scrittore per NPC e dialoghi ambientali di GTA 6? Assisteremo ad una presentazione ufficiale del progetto entro la fine dell'anno? Tanti dubbi, tante incertezze. Ciò nonostante, continuano ad emergere parecchie voci di corridoio dalla rete, come nel caso del sistema di invecchiamento che potrebbe essere presente in GTA 6.

Nella fattispecie, si tratterebbe di un meccanismo di crescita in termini di età, ma non solo: infatti, la senescenza dei personaggi dovrebbe coinvolgere anche l'allungamento della barba e dei capelli. Che si tratti di una meccanica di gioco similare a quanto visto in Red Dead Redemption 2, o sarà qualcosa di inedito? Bisognerà attendere ancora un po' per scoprire quanto di vero vi sia nelle parole del leaker, rimandando il tutto a data da destinarsi per il momento.