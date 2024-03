GTA 6 potrebbe slittare fino al 2026: lo sviluppo avrebbe rallentato, secondo un report

Grand Theft Auto 6, considerabile a mani basse come il videogioco più atteso della storia, è ufficialmente atteso nel 2025, ma secondo un nuovo report di Kotaku potrebbe finire per essere rinviato fino al 2026 a causa di una serie di problemi che si stanno verificando durante il suo sviluppo.

Nonostante Rockstar non abbia rivelato una finestra di lancio più precisa, in rete s'è diffusa la convinzione che il titolo sia destinato ad arrivare nel primo trimestre del prossimo anno. Anche la stessa Kotaku ha sentito parlare dell'inizio del 2025 come obiettivo interno di Rockstar Games, tuttavia nuove indiscrezioni hanno fatto crollare tutto l'ottimismo.

Altre fonti interne, che preferiscono rimanere anonime per evitare guai, hanno riferito a Kotaku che GTA 6 potrebbe non uscire prima della fine del 2025, o addirittura finire per essere rinviato fino al 2026. Lo sviluppo del videogioco avrebbe cominciato a rallentare, causando nervosismo e preoccupazione ai vertici di Rockstar Games, i quali adesso hanno paura di non riuscire a rispettare la finestra di lancio comunicata pubblicamente.

Questo timore, a detta delle fonti anonime, sarebbe alla base della decisione di Rockstar di richiamare in sede tutti i lavoratori da remoto, anche se ufficialmente la mossa è stata giustificata parlando di qualità e sicurezza. Il provvedimento, in ogni caso, avrebbe causato del malumore tra i dipendenti che lavoravano da casa, i quali si sono sentiti maltrattati e messi in secondo piano, in special modo coloro che erano stati assunti con lo specifico obiettivo di lavorare da remoto.

In definitiva, la situazione secondo le fonti anonime sarebbe la seguente: Rockstar Games punta ancora alla primavera 2025 per il lancio GTA 6, tuttavia sta anche cominciando a reputare l'autunno 2025 come una finestra di lancio più plausibile e flessibile. Allo stesso tempo, i vertici della compagnia non escludono un rinvio al 2026, considerandolo come un "piano di riserva o emergenza".

Kotaku ha già contattato Rockstar Games in cerca di chiarimenti, ma la compagnia non ha ancora offerto delucidazioni in merito.

Su Meta Quest 2 - Visore VR All-In-One - 128 Gb è uno dei più venduti di oggi.