GTA 6 ha fatto smettere di fumare un giocatore: non vuole perderselo per nulla al mondo

C'è stato un tempo in cui i Grand Theft Auto uscivano quasi a cadenza annuale, ma da allora le cose sono cambiate parecchio. Il successo stratosferico di GTA 5 e GTA Online ha indotto Rockstar a riorganizzare la tabella di pubblicazione e oggi sono dieci anni senza un nuovo episodio.

Per fortuna qualcosa ha cominciato a muoversi per davvero, dal momento che dopo anni di rumor e dichiarazioni sibilline i vertici di Rockstar Games hanno dato appuntamento a dicembre per il primo trailer del nuovo GTA. Alla luce di quanto ci siamo detti in apertura si tratta di un evento storico, uno al quale chiunque vorrebbe assistere. Anche Roe Jogan Life, un utente di Reddit disposto a fare di tutto pur di non farsi trovare impreparato all'uscita del nuovo episodio.

GTA 6 lo ha fatto smettere di fumare. È ciò che si può leggere nel titolo del suo intervento su Reddit, dove l'utente si mette a nudo parlando della sua dipendenza dalle sigarette, di quanto queste gli abbiano fatto male e di come non intende proseguire su questa strada. "Sono un accanito fumatore da un bel po' di tempo. Ultimamente tossisco più del solito e mi sento davvero male, ma la dipendenza dalle sigarette è un inferno. Sono così emozionato per GTA 6 che il pensiero di poter finire in ospedale oppure di dover assumere dei farmaci pesanti per colpa delle sigarette mi ha fatto smettere di fumare. Non mi perderò questo gioco e voglio essere nella miglior forma possibile per lui. Oggi sono dieci giorni che non fumo. Grazie Rockstar!".

Non possiamo che essere felici per i suoi risultati ed augurarci che possa continuare per sempre su questa strada. Intanto, anche noi continuiamo a fremere nell'attesa del primo trailer di GTA 6, che potrebbe arrivare durante la notte dei Game Awards 2023.