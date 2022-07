GTA 6: a spasso per Liberty City, Vice City e San Fierro nel trailer fanmade in UE5

Rockstar Games ha confermato di essere al lavoro sul nuovo capitolo della serie di Grand Theft Auto, ed ha anche messo un fermo ai major update di Red Dead Online per concentrare la propria forza lavoro sul nuovo ambizioso episodio della serie open world. Lo studio, tuttavia, non ha ancora mostrato nulla di concreto sul progetto.

Nell'attesa che la software house di Take-Two Interactive sia finalmente pronta a mostrare al mondo quello che è uno dei titoli più attesi in assoluto dai giocatori, l'account YouTube TeaserPlay ha realizzato un trailer fanmade di GTA 6. Il filmato immagina le ambientazioni che si potrebbero visitare nel prossimo capitolo della serie Rockstar, e nella fattispecie ci porta a spasso per location che hanno fatto la storia del franchise come Liberty City, Vice City e San Fierro.

A colpire è sicuramente l'impatto grafico raggiunto dagli autori del filmato, reso possibile dagli strumenti forniti dall'Unreal Engine 5 di Epic Games. Secondo i rumor emersi in passato, GTA 6 è sviluppato da Rockstar Games tramite la versione più aggiornata del RAGE Engine, motore grafico proprietario della software house che ha già plasmato l'ancor oggi sorprendente mondo di Red Dead Redemption 2.

Recentemente, Jason Scheier di Bloomberg ha discusso di GTA 6, svelando protagonisti e data di uscita dell'attesissimo open world.