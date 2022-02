GTA 6 spopola su Twitter: l'annuncio arriva ad oltre mezzo milione di 'Mi piace'

La conferma ufficiale da parte di Rockstar Games che Grand Theft Auto 6 è in sviluppo è bastata per scatenare gli entusiasmi dei fan sparsi in tutto il mondo. E il tweet d'annuncio ha subito riscosso un grandissimo successo.

Come fatto notare dall'insider Shinobi602, il messaggio pubblicato da Rockstar legato alla conferma dell'esistenza di GTA 6 ha già raggiunto e superato i 500.000 Likes: numeri giganteschi in pochissimo tempo che soltanto un nome fortissimo come Grand Theft Auto poteva effettivamente raggiungere. Ai fatti si aggiungono anche le curiosità: rispondendo al tweet di Shinobi, l'analista Daniel Ahmad fa notare come l'annuncio ufficiale di Grand Theft Auto V abbia ottenuto solamente 785 "Mi Piace" all'epoca.

Ma si trattava di tempi completamente diversi, come sottolineato dallo stesso Ahmad: il quinto capitolo venne rivelato alla fine del 2011, in un epoca dove Twitter non godeva certo della diffusione odierna. L'analista ha voluto giusto far notare un dettaglio divertente che evidenzia quanto il mondo e le abitudini delle persone possano cambiare nel corso del tempo.

Per il momento sappiamo solo che il sesto capitolo della serie esiste, ma niente di più è stato rivelato. In ogni caso, Rockstar assicura che GTA 6 sarà un gioco speciale. Adesso non resta che attendere l'arrivo di un trailer, prima o poi.